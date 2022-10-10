Экс-посол Украины в ФРГ Мельник оскорбил депутата за предложение отдать сына в ВСУ

Бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник раскритиковал немецкого политика, который предложил Мельнику отдать сына в ряды украинской армии.

Представитель немецкого политического движения Левых Эзги Гюйылдар обратился к бывшему украинскому послу в Германии Андрею Мельнику, поинтересовавшись, по какой причине сын экс-посла Украины проходит обучение в Берлине, а не находится в рядах ВСУ во время российской спецоперации.

В ответ на заявление Гюйылдара Андрей Мельник пожелал ему удачи на предстоящих выборах и посоветовал избавиться от "левой грязи", оскорбив его и его политическую партию.