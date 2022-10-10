Лукашенко проводит совещание с военными и силовиками
2022-10-10
11:22
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание с военными и силовиками.
В понедельник днем тelegram-канал пресс-службы президента "Пул Первого" сообщил о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит совещание с военными и силовиками страны. Уточняется, что начало совещания назначено на одиннадцать часов. Других подробностей пока не приводится.
Ранее сообщалось, что глава Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил о том, что обстановка на границе с Украиной тяжелая. Украинские военные ставят противотанковые мины на дорогах к границе и взорвали все мосты.
Опубликовано: Елена Калиновская
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