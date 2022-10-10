Лукашенко созвал совещание с военными и силовиками во Дворце Независимости
2022-10-10
11:40
Александр Лукашенко проводит совещание с высокопоставленными представителями белорусского силового блока.
Днём понедельника Telegram-канал пресс-службы президента Беларуси "Пул Первого" сообщил, что Александр Лукашенко созвал заседание с чиновниками белорусских силовых ведомств и военными, которое стартовало в минском Дворце Независимости в одиннадцать часов дня по местному времени.
Примечательно, что данное совещание ранее не анонсировалось и фактически является внеплановым. По данным "Пул Первого", вскоре Лукашенко огласит подробности и решения после своего разговора с силовиками.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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