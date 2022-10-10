Лукашенко созвал совещание с военными и силовиками во Дворце Независимости

Александр Лукашенко проводит совещание с высокопоставленными представителями белорусского силового блока.

Днём понедельника Telegram-канал пресс-службы президента Беларуси "Пул Первого" сообщил, что Александр Лукашенко созвал заседание с чиновниками белорусских силовых ведомств и военными, которое стартовало в минском Дворце Независимости в одиннадцать часов дня по местному времени.

Примечательно, что данное совещание ранее не анонсировалось и фактически является внеплановым. По данным "Пул Первого", вскоре Лукашенко огласит подробности и решения после своего разговора с силовиками.