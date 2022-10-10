Лукашенко: РФ и Беларусь начали развёртывание совместной группировки войск

Александр Лукашенко сообщил о старте развёртывания российско-белорусских войск в рамках программы обороны Союзного государства.

10 октября президент Беларуси Александр Лукашенко провёл совещание с силовиками страны, в ходе которого сообщил, что Украина готовила нападение на Беларусь, ввиду чего РБ и Россия приступили к развёртыванию группировки войск Союзного государства, а сама группировка формируется уже два дня.

По словам Лукашенко, открытие Украиной второго фронта против Беларуси безумно, однако уже сейчас в Минске видят, что этот процесс начался.