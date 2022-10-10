Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск
2022-10-10
12:02
Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.
"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам", — передает Telegram-канал "Пул Первого" слова белорусского предизента.
Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, то в ход пойдет группировка Союзного государства, основу которой составляет армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь, добавил Лукашенко.
Он также уточнил, что формирование этой групировки уже началось. С его слов, оно идет уже несколько дней.
Опубликовано: Кристина Гаврилович
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