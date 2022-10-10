Зеленский заявил, что Шольц по его просьбе срочно соберет заседание G7
2022-10-10
12:47
Эту информацию президент Украины опубликовал в своем твиттере. Договоренность о срочном проведении заседания G7 была достигнута в ходе телефонного разговора Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца.
Как подчеркнул Зеленский, в ходе данного заседания запланировано его выступление перед участниками G7.
На мероприятии планируется также обсудить вопросы, связанные с усилением давления на Россию и оказания содействия Украине в восстановлении поврежденных объектов инфраструктуры.
Зеленский попросил Шольца созвать экстренное заседание G7 в связи с ракетным ударом, который был нанесен российскими вооруженными силами по объектам инфраструктуры Украины.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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