Зеленский заявил, что Шольц по его просьбе срочно соберет заседание G7

Эту информацию президент Украины опубликовал в своем твиттере. Договоренность о срочном проведении заседания G7 была достигнута в ходе телефонного разговора Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца.

Как подчеркнул Зеленский, в ходе данного заседания запланировано его выступление перед участниками G7.

На мероприятии планируется также обсудить вопросы, связанные с усилением давления на Россию и оказания содействия Украине в восстановлении поврежденных объектов инфраструктуры.

Зеленский попросил Шольца созвать экстренное заседание G7 в связи с ракетным ударом, который был нанесен российскими вооруженными силами по объектам инфраструктуры Украины.