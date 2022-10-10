Лукашенко приказал военным не допустить войны на территории Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу перед белорусскими военными по предотвращению начала войны на территории государства.

10 октября действующий президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провёл заседание с военным и представителями силовых структур государства, приказал предпринять все необходимые меры для недопущения начала войны территории белорусского государства.

Лукашенко подчеркнул необходимость создания чётких планов «противодействия разного рода мерзавцам, которые пытаются нас втянуть в драку» в современной геополитической ситуации.