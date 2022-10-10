Лукашенко приказал военным не допустить войны на территории Беларуси
2022-10-10
12:49
Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу перед белорусскими военными по предотвращению начала войны на территории государства.
10 октября действующий президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провёл заседание с военным и представителями силовых структур государства, приказал предпринять все необходимые меры для недопущения начала войны территории белорусского государства.
Лукашенко подчеркнул необходимость создания чётких планов «противодействия разного рода мерзавцам, которые пытаются нас втянуть в драку» в современной геополитической ситуации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Беларуси: Киеву лучше не провоцировать Минск
Американский генерал признался, что США заплатили 66 млрд за войну России с Украиной
Путин рассказал о попытке Украины подорвать «Турецкий поток»
Спецслужбы Украины объявили в розыск представителя МИД Марию Захарову
Путин на экстренном заседании Совбеза прокомментировал ракетные удары по Украине