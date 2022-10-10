Лукашенко приказал военным не допустить войны на территории Беларуси

2022-10-10

12:49

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу перед белорусскими военными по предотвращению начала войны на территории государства.

10 октября действующий президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провёл заседание с военным и представителями силовых структур государства, приказал предпринять все необходимые меры для недопущения начала войны территории белорусского государства.

Лукашенко подчеркнул необходимость создания чётких планов «противодействия разного рода мерзавцам, которые пытаются нас втянуть в драку» в современной геополитической ситуации.

Опубликовано: Диана Мудреченко







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: