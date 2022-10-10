Специалист назвал специю, способную избавить от проблем с холестирином

Блюдо станет полезнее, если добавить в него кориандр: эта специя снизит количество холестерина в крови.

Кроме того, кориандр предотвращает спазмы, улучшает пищеварение, приводит в порядок нервную систему.

В нем содержатся полезные витамины и минералы. Кориандр способен выводить из крови тяжелые металлы.

Помимо кориандра, среди самых полезных приправ и специй числятся корица, острый перец, чеснок и имбирь.