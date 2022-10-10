Специалист назвал специю, способную избавить от проблем с холестирином
2022-10-10
12:58
Блюдо станет полезнее, если добавить в него кориандр: эта специя снизит количество холестерина в крови.
Кроме того, кориандр предотвращает спазмы, улучшает пищеварение, приводит в порядок нервную систему.
В нем содержатся полезные витамины и минералы. Кориандр способен выводить из крови тяжелые металлы.
Помимо кориандра, среди самых полезных приправ и специй числятся корица, острый перец, чеснок и имбирь.
Опубликовано: Храмова Оксана
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