Reuters: США объяснили полеты самолетов-разведчиков над «Северными потоками» незадолго до ЧП

полеты самолетов-разведчиков над «Северными потоками» незадолго до чрезвычайного происшествия были запланированы.

ВМС США заявили, что самолеты-разведчики P-8A Poseidon запланировано вылетели из Исландии, пролетели над Севернм морем в момент, когда специалисты зафиксировали толчок в радиусе трубопровода «Северный поток-1». При этом американское командование ВМС отметило, что до этого P-8A Poseidon совершил и два «обычных круга над Польшей».

Только потом самолет P-8A Poseidon направился в Балтийское море, где уже были зафиксированы утечки на трубопроводе «Северный поток-2». При этом, самолет также выполнял «запланированный полет по заранее обозначенному маршруту».

Специалисты заявляют, что самолет P-8A Poseidon в разное время несколько раз приближался к месту аварий на 24 и 4 километра соответственно. Некоторые военные эксперты полагают, что этого настояния достаточно, чтобы привести в действие дистанционное взрывное устройство, однако реальных доказательств причастности США к утечкам нет.

Отмечается, что самолеты шестого флота ВМС США достаточно часто вылетают с баз союзников и пролетают над Северным и Балтийским морями. Такие полеты связаны с проверкой эффективности и работой совместимости со странами НАТО.