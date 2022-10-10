Ответы на попытки терактов в России будут жесткими и масштабными, заявил Путин
2022-10-10
13:34
Если Украина продолжит тактику террористической войны на территории России, ответы на такие попытки будут жесткие и адекватные уровню угроз, заявил президент России Путин, 10 октября.
«Киевский режим своим действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическим формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно», - подчеркнул Путин.
Президент России отметил, что массированный ракетный удар по украинской инфраструктуре был запланирован Минобороны и Генштабом России. Целью были объекты энергетики, военного управления и связи Украины.
«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации», — отметил российский лидер.
Утром Россия выпустила более 100 ракет из систем морского, воздушного и сухопутного базирования по объектам во многих областях Украины.
Опубликовано: Тарас Медведев
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