Ответы на попытки терактов в России будут жесткими и масштабными, заявил Путин

Если Украина продолжит тактику террористической войны на территории России, ответы на такие попытки будут жесткие и адекватные уровню угроз, заявил президент России Путин, 10 октября.

«Киевский режим своим действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическим формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно», - подчеркнул Путин.

Президент России отметил, что массированный ракетный удар по украинской инфраструктуре был запланирован Минобороны и Генштабом России. Целью были объекты энергетики, военного управления и связи Украины.

«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации», — отметил российский лидер.

Утром Россия выпустила более 100 ракет из систем морского, воздушного и сухопутного базирования по объектам во многих областях Украины.