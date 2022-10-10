Минобороны РФ заявило о поражении объектов военного управления, связи, энергетики Украины
2022-10-10
13:50
В Минобороны РФ сообщили о нанесении высокоточных ударов российской армией по объектам военного управления, связи и энергетики Украины.
10 октября официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие нанесли высокоточные удары из оружия большой дальности по объектам военного управления, связи и энергетики Украины.
Конашенков уточнил, что все цели Вооружённых сил РФ на территории Украины, среди которых Консультативная миссия ЕС в Киеве, а также ТЭЦ в нескольких украинских населённых пунктах, были успешно поражены в ходе специальной военной операции.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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