Минобороны РФ заявило о поражении объектов военного управления, связи, энергетики Украины

В Минобороны РФ сообщили о нанесении высокоточных ударов российской армией по объектам военного управления, связи и энергетики Украины.

10 октября официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие нанесли высокоточные удары из оружия большой дальности по объектам военного управления, связи и энергетики Украины.

Конашенков уточнил, что все цели Вооружённых сил РФ на территории Украины, среди которых Консультативная миссия ЕС в Киеве, а также ТЭЦ в нескольких украинских населённых пунктах, были успешно поражены в ходе специальной военной операции.