Минобороны России заявили, что все назначенные объекты на Украине поражены
2022-10-10
13:54
Минобороны России сообщило о достижении цели массированного удара по Украине.
10 октября днем РИА Новости сообщают, что Министерство обороны Российской Федерации заявило о том, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута, все назначенные объекты поражены.
Ранее сообщалось, что в понедельник утром Армия России начала наносить ракетные удары по всей территории Украины. Из СМИ стало известно о десятках взрывов в крупнейших городах Украины. В ряде областей поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к отключению света, частичной пропаже мобильной связи и интернета.
Опубликовано: Елена Калиновская
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