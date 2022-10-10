Минобороны России заявили, что все назначенные объекты на Украине поражены

2022-10-10

13:54

Минобороны России сообщило о достижении цели массированного удара по Украине.

10 октября днем РИА Новости сообщают, что Министерство обороны Российской Федерации заявило о том, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута, все назначенные объекты поражены.

Ранее сообщалось, что в понедельник утром Армия России начала наносить ракетные удары по всей территории Украины. Из СМИ стало известно о десятках взрывов в крупнейших городах Украины. В ряде областей поражены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к отключению света, частичной пропаже мобильной связи и интернета.

Опубликовано: Елена Калиновская







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