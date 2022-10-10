Зеленский договорился с Шольцем об экстренном заседании G7

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцом об экстренном заседании G7.

10 октября действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём аккаунте Twitter заявил о том, что смог договориться с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем о проведении экстренного заседания лидеров стран G7.

Зеленский также сообщил, что лично выступит на грядущем внеплановом заседании «Большой семёрки», где планирует обсудить возможности усиления изоляции России на фоне прогремевшей сегодня серии взрывов во многих регионах Украины.