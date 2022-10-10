Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет после похорон Ее Величества
2022-10-10
15:00
Многолетний скандал улажен. Однако многочисленные поклонники гадают, в чем же дело.
Герцоги Сассекские пошли в разнос в Калифорнии и не просто так. Конфликт, который тянулся слишком долго, удалось уладить.
Принц Гарри и Меган Маркл провели ночь на концерте Джека Джонсона на этой неделе, их видели впервые после возвращения в США после похорон любимой бабушки.
Отмечается, что до смерти Ее Величества в Голливуде сторонились Гарри и Меган, и не приглашали их на светские вечера. Пока неизвестно, чем именно семейство заслужило такое прощение.
Опубликовано: Кристина Гаврилович
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