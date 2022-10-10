Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет после похорон Ее Величества

Многолетний скандал улажен. Однако многочисленные поклонники гадают, в чем же дело.

Герцоги Сассекские пошли в разнос в Калифорнии и не просто так. Конфликт, который тянулся слишком долго, удалось уладить.

Принц Гарри и Меган Маркл провели ночь на концерте Джека Джонсона на этой неделе, их видели впервые после возвращения в США после похорон любимой бабушки.

Отмечается, что до смерти Ее Величества в Голливуде сторонились Гарри и Меган, и не приглашали их на светские вечера. Пока неизвестно, чем именно семейство заслужило такое прощение.