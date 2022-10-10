Алла Пугачева лично подтвердила свой отъезд из России
2022-10-10
15:41
Советская и российская эстрадная исполнительница Алла Пугачева написала на своей странице в социальной сети, что уехала из России и на данный момент находится в Израиле.
В конце сентября 2022 года ряд источников сообщили, что Примадонна покинула территорию России вместе с детьми. Она пошла на такой шаг после того, как полицию Подмосковья поступило заявление с просьбой проверить народную артистку СССР на предмет дискредитации армии России.
Анонимная заявительница сообщила, что Алла Пугачева дискредитирует российскую армию своими высказываниями, а также просьбой к Министерству юстиций РФ призвать ее иностранным агентом в знак солидарности с супругом Максимум Галкиным.
Галкин был внесен в реестр физических лиц России, выполняющих функции иностранного агента в конце лета 2022 года. В мотивации решения Минюст России указал, что Галкин «получал финансирование из третьих стран, в том числе Украины».
Алла Пугачева только сегодня лично подтвердила отъезд из России в Израиль и поблагодарила своих поклонников «за любовь, поддержку и умение отличать правду от лжи». Где на данный момент находится супруг Пугачевой неизвестно, предположительно в Латвии.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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