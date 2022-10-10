«Мне не страшно»: Эвелина Блёданс рассказала об отдыхе в Крыму

Десятилетний сын звезды Сёма попал в инклюзивную смену детского лагеря «Артек», как и подопечные благотворительного центра Бледанс «Мы все разные».

Эвелина Блёданс неожиданно оказалась в центре внимания. Актриса сейчас находится в Крыму, поэтому получает много разных сообщений, пишет Вумен.ру.

Недавно звезда поделилась радостной новостью: нынешней осенью знаменитый лагерь «Артек» в первый раз собирается принять ребят с синдромом Дауна. Десятилетний сын Эвелины Сёма попал в инклюзивную смену, как и подопечные благотворительного центра Бледанс «Мы все разные».

Для «солнечных» детей специально выделили целый вагон. Знаменитость выложила фото, означавшие, что путешествие будет незабываемым. Но 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, из-за этого пострадала конструкция.

Поезд с детьми, к счастью, проехал днём ранее, но Эвелина Блёданс не прошла мимо этого события. Она отреагировала на сообщение ведущей Леры Кудрявцевой, которая проехала по мосту буквально за несколько часов до взрыва.

С тех пор звезду завалили разными сообщениями. Некоторые подписчики спросили у Эвелины, не страшно ли ей находиться в Крыму. Знаменитость ответила, что не боится быть в Крыму, тем более, что это её Родина, она здесь родилась.

Блёданс сообщила: ей не страшны угрозы в директ, тем паче что она и её дети - под защитой Ангела Хранителя. Звезда посоветовала хейтерам заняться чем-то важным и добрым.