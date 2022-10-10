Дмитрий Медведев объявлен в розыск: глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело
2022-10-10
18:28
По сообщению портала 74.ru глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным возбудить уголовное дело по факту незаконного уголовного преследования Дмитрия Медведева.
Ранее СБУ обвинила бывшего президента России в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины и на этом основании объявила его в розыск.
Глава СК РФ уверен, что обвинения со стороны украинских органов являются надуманными и противоречащими законности. Поэтому и нужно разобраться с неправедным преследованием.
Между тем не только Дмитрий Медведев перешел дорогу СБУ, также в розыск Службой безопасности Украины объявлена Мария Захарова.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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