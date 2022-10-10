Дмитрий Медведев объявлен в розыск: глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

По сообщению портала 74.ru глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным возбудить уголовное дело по факту незаконного уголовного преследования Дмитрия Медведева.

Ранее СБУ обвинила бывшего президента России в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины и на этом основании объявила его в розыск.

Глава СК РФ уверен, что обвинения со стороны украинских органов являются надуманными и противоречащими законности. Поэтому и нужно разобраться с неправедным преследованием.

Между тем не только Дмитрий Медведев перешел дорогу СБУ, также в розыск Службой безопасности Украины объявлена Мария Захарова.