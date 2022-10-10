ВСУ вновь обстреляли посёлок Тёткино в Белгородской области, ранены 2 человека
2022-10-10
18:33
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные выпустили не менее 6 снарядов по селу Тёткино, есть раненые.
В понедельник вечером, 10 октября 2022 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил, что украинские военнослужащие в очередной раз открыли огонь по российскому приграничному селу Тёткино, выпустив по нему не менее 6 ракет.
Гладков уточнил, что в результате обстрела со стороны Украины в одном из жилых домов возник крупный пожар, два мирных жителя белгородского села получили осколочные ранения различной степени тяжести и ожоги.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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