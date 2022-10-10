В Одесской области на полигоне ВСУ произошли взрывы на границе с Молдавией

На военном полигоне в Одесской области зафиксированы взрывы рядом с молдавской границей.

Вечером 10 октября издание "РИА Новости" сообщило, что в селе Маяки Одесской области Украины на полигоне украинских военных произошла серия взрывов рядом с государственной границей Молдавии. В тот же день после нового ракетного обстрела Украины со стороны России Молдавия закрыла четыре пограничных пункта.

Примечательно, что ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что в её стране может начаться мобилизация, если российские войска смогут высадиться в Одессе.