SuperJob: C началом СВО половина россиян вынуждена все больше экономить

Согласно опроса проведенного сервисом SuperJob (Сервис по поиску работы) примерно 46% граждан Российской Федерации после начала СВО вынуждена ужать свои расходы.

Само исследование проводилось с 5 по 7 октября и затронуло 1 600 россиян из 371 населенного пункта. И только 9% опрошенных с 24 февраля смогли увеличить свои траты.

Что интересно, нынешняя ситуация сказалась на благосостоянии граждан РФ практически так же как пандемия коронавируса: в ее разгар в январе 2021 года ужали свои расходы 47%, а увеличили 8% россиян.

На ситуацию отреагировали и крупнейшие компании по продаже продуктов питания: они решили развивать сети дискаунтеров, которые негласно именуются магазинами для бедных.