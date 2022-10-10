SuperJob: C началом СВО половина россиян вынуждена все больше экономить
2022-10-10
18:45
Согласно опроса проведенного сервисом SuperJob (Сервис по поиску работы) примерно 46% граждан Российской Федерации после начала СВО вынуждена ужать свои расходы.
Само исследование проводилось с 5 по 7 октября и затронуло 1 600 россиян из 371 населенного пункта. И только 9% опрошенных с 24 февраля смогли увеличить свои траты.
Что интересно, нынешняя ситуация сказалась на благосостоянии граждан РФ практически так же как пандемия коронавируса: в ее разгар в январе 2021 года ужали свои расходы 47%, а увеличили 8% россиян.
На ситуацию отреагировали и крупнейшие компании по продаже продуктов питания: они решили развивать сети дискаунтеров, которые негласно именуются магазинами для бедных.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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