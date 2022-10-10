Украина прекращает экспорт электроэнергии с 11 октября
2022-10-10
19:14
В Минэнерго заявили, что Украина с 11 октября прекратит экспорт электроэнергии в ЕС.
Пресс-служба Минэнерго Украины сообщила, что с 11 октября Украина прекращает экспорт электроэнергии в ЕС из-за российских массовых ракетных обстрелов по объектам критической инфраструктуры страны. Это делается для стабилизации собственной энергосистемы.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко утверждает, что Россия уничтожает энергосистему Украины, потому что украинская электроэнергия помогала Европе замещать российский газ и поддерживала стабильность европейской энергосистемы.
Опубликовано: Елена Калиновская
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