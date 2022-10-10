Рогов: ВСУ нанесли ракетный удар из HIMARS по зернохранилищам в Запорожской области
2022-10-10
19:36
Военные силы Украины нанесли удар из HIMARS по зернохранилищам в Запорожской области.
Сегодня днем из средств массовой информации стало известно, что Украинские войска нанесли удар по зернохранилищам в Токмаке Запорожской области, один человек ранен, об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegramm-канале.
Рогов утверждает, что удар по гражданским объектам в городе Токмак был нанесен из американского РСЗО HIMARS. По его словам под обстрел украинских националистов попали два зернохранилища, количество сожженного зерна уточняется.
Опубликовано: Елена Калиновская
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