Военные силы Украины нанесли удар из HIMARS по зернохранилищам в Запорожской области.

Сегодня днем из средств массовой информации стало известно, что Украинские войска нанесли удар по зернохранилищам в Токмаке Запорожской области, один человек ранен, об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegramm-канале.

Рогов утверждает, что удар по гражданским объектам в городе Токмак был нанесен из американского РСЗО HIMARS. По его словам под обстрел украинских националистов попали два зернохранилища, количество сожженного зерна уточняется.