Байден осудил удары российских военных по Украине

Президент США Джо Байден прокомментировал массированные обстрелы российской армией объектов военного управления, связи и энергетики Украины.

10 октября президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что категорически осуждает нанесённые этим днём российскими военнослужащими удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины.

Байден считает, что ответная реакция со стороны России на подготовленный украинскими спецслужбами теракт на Крымском мосту «ещё больше укрепляют обязательство поддерживать украинский народ».