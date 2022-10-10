Байден осудил удары российских военных по Украине
2022-10-10
20:26
Президент США Джо Байден прокомментировал массированные обстрелы российской армией объектов военного управления, связи и энергетики Украины.
10 октября президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что категорически осуждает нанесённые этим днём российскими военнослужащими удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины.
Байден считает, что ответная реакция со стороны России на подготовленный украинскими спецслужбами теракт на Крымском мосту «ещё больше укрепляют обязательство поддерживать украинский народ».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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