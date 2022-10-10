В ООН назвали взрыв на Крымском мосту эскалацией конфликта

Представитель генсека ООН Дюжаррик назвал взрыв на Крымском мосту эскалацией конфликта.

10 октября РИА Новости сообщили, что официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал ракетные удары России по территории Украины неприемлемой эскалацией войны.

Отвечая на вопрос корреспондента агентства о том, почему генеральный секретарь не отреагировал на инцидент на Крымском мосту Дюжаррик ответил, что происшедшее на выходных, в последние дни это и есть эскалация и это не приемлемо.