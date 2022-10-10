Сайты аэропортов США отключены пророссийскими хакерами
2022-10-10
21:49
Пророссийская хакерская группа Killnet взяла на себя ответственность за отключение веб-сайтов американских аэропортов. На прошлой неделе эта же группа отключала правительственные сайты в США.
Международный аэропорт Лос-Анджелеса опубликовал заявление, в котором говорится, что работа его веб-сайта была частично нарушена. В Telegram-канале Killnet группа утверждает, что атаковала десятки аэропортов США.
По сообщению ABC News, пострадал также сайт аэропорта Ла-Гуардия, помимо международного аэропорта Де-Мойна. Согласно заявлению Департамента авиации Чикаго, в понедельник веб-сайты аэропортов О'Хара и Мидуэй в Чикаго были отключены, но это не повлияло на работу аэропорта.
Опубликовано: Светлана Репина
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