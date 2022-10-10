В «Газпроме» напомнили, что в 2015 году на «Северном потоке» нашли «потерянный» взрыватель НАТО

2022-10-10

22:41

Официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов напомнил об инциденте в 2015 году, связанном с обнаружением взрывателя у газопровода «Северный поток».

По его словам, тогда проводилось плановое обследование газопровода. Во время выполнения работ специалисты обнаружили подводный уничтожитель мин «Морская лиса», принадлежащий НАТО.

Куприянов отметил, что взрыватель лежал прямо у одной из ниток трубопровода. Его обезвредили вооруженные силы Швеции. Тогда в НАТО заявили, что потеряли взрыватель во время учений.

Опубликовано: Светлана Репина







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