Две ракеты ВСУ упали на Антоновский мост в Херсоне
2022-10-10
22:45
Украинские военнослужащие открыли массированный огонь по Херсону, две ракеты упали на Антоновский мост через Днепр.
10 октября новостное агентство РИА, со ссылкой на представителей херсонских экстренных служб сообщило, что две украинские ракеты упали на Антоновский мост через реку Днепр в Херсоне.
Отмечается, что в небе над Херсоном ещё около десяти выпущенных служащими Вооружённых сил Украины ракет были успешно перехвачены российской системой противовоздушной обороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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