Командир спецназа «Ахмат» заявил, что ВСУ потеряли более 50% личного состава
2022-10-10
23:32
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал о потерях личного состава Вооружённых сил Украины.
10 октября командир спецподразделений «Ахмат» Апты Алаудинов в официальном пресс-релизе заявил о том, что Вооружённые силы Украины потеряли более 50% личного состава за время проведения специальной военной операции.
Алаудинов также добавил, что в настоящее время союзные силы контролируют 100 километров участка фронта, планомерно уничтожая противника и двигаясь вперёд, освобождая новые территории Донбасса.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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