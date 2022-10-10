Командир спецназа «Ахмат» заявил, что ВСУ потеряли более 50% личного состава

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал о потерях личного состава Вооружённых сил Украины.

10 октября командир спецподразделений «Ахмат» Апты Алаудинов в официальном пресс-релизе заявил о том, что Вооружённые силы Украины потеряли более 50% личного состава за время проведения специальной военной операции.

Алаудинов также добавил, что в настоящее время союзные силы контролируют 100 километров участка фронта, планомерно уничтожая противника и двигаясь вперёд, освобождая новые территории Донбасса.