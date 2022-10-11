Алаутдинов: ВСУ теряют не менее тысячи бойцов в день по всей линии фронта

Глава отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаутдинов рассказал о потерях вооружённых сил Украины в ходе спецоперации.

11 октября возглавляющий чеченский батальона "Ахмат" Апты Алаутдинов дал интервью российским журналистам, в ходе которого сообщил, что командование украинских военных выбирает крайне неэффективные методы ведения боя, ввиду чего отряды ВСУ теряют не менее тысячи солдат по всей линии фронта ежедневно.

По словам Алаутдинова, к текущему моменту вооружённые силы Украины потеряли не менее половины от изначального числа бойцов личного состава ВСУ.