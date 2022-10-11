Канадский МИД считает Крымский мост законной целью для ВСУ
2022-10-11
00:44
Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил, что МИД этой страны считает Крымский мост законной целью для украинской армии. Он рассказал, что его пригласили в канадское внешнеполитическое ведомство для беседы.
С российским послом встретилась исполняющий обязанности первого заместителя главы МИД Синди Терморшуйзен.
Во время беседы обсуждались события на Украине и прошедшие недавно референдумы.
На вопрос о вызова украинского посла в связи с подрывом Крымского моста в посольстве ответили, что Украина атаковала незаконно построенный мост, который использовался для снабжения российских военных.
Степанов отметил, что в канадском МИД не комментировали убийство Дарьи Дугиной и обстрелы Запорожской АЭС.
Опубликовано: Светлана Репина
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