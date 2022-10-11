Канадский МИД считает Крымский мост законной целью для ВСУ

2022-10-11

00:44

Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил, что МИД этой страны считает Крымский мост законной целью для украинской армии. Он рассказал, что его пригласили в канадское внешнеполитическое ведомство для беседы.

С российским послом встретилась исполняющий обязанности первого заместителя главы МИД Синди Терморшуйзен.

Во время беседы обсуждались события на Украине и прошедшие недавно референдумы.

На вопрос о вызова украинского посла в связи с подрывом Крымского моста в посольстве ответили, что Украина атаковала незаконно построенный мост, который использовался для снабжения российских военных. 

Степанов отметил, что в канадском МИД не комментировали убийство Дарьи Дугиной и обстрелы Запорожской АЭС.

Опубликовано: Светлана Репина







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