Минобороны РФ: ракетными ударами в Украине поражены три типа объектов
2022-10-11
00:45
В Минобороны России сообщили об успешной серии ударов по объектам украинской инфраструктуре.
Пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации Игорь Конашенков сообщает, что 10.10.22 российские ракеты морского и воздушного базирования были выпущены по объектам Украины, которые имеют отношение к командным пунктам ВСУ, центрам и средствам связи а также энергетической сфере Украины.
Конашенков утверждает, что в результате массированного ракетного пуска российские войска смогли успешно поразить все намеченные цели на земле.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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