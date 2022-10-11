Минобороны РФ: ракетными ударами в Украине поражены три типа объектов

В Минобороны России сообщили об успешной серии ударов по объектам украинской инфраструктуре.

Пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации Игорь Конашенков сообщает, что 10.10.22 российские ракеты морского и воздушного базирования были выпущены по объектам Украины, которые имеют отношение к командным пунктам ВСУ, центрам и средствам связи а также энергетической сфере Украины.

Конашенков утверждает, что в результате массированного ракетного пуска российские войска смогли успешно поразить все намеченные цели на земле.