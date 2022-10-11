В ДНР поделились планами на переходный период
2022-10-11
06:58
Глава Народного совета ДНР считает, что переходный период будет сложным, но он не будет не более продолжительным, чем в Крыму.
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка рассказал, что предстоит проделать много работы, прежде чем регион полностью интегрируется в состав России. Переходный период будет довольно сложный, но он не продлится дольше, чем в Крыму.
"Многие вещи в республике будут изменены на пути нашей интеграции в состав России", — сказал Бидевка.
Глава Народного совета предположил, что ДНР будет сложнее адаптироваться, чем Крыму, так как у республики есть своя восьмилетняя история независимости.
Опубликовано: Максим Алексеев
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