В ДНР поделились планами на переходный период

Глава Народного совета ДНР считает, что переходный период будет сложным, но он не будет не более продолжительным, чем в Крыму.

Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка рассказал, что предстоит проделать много работы, прежде чем регион полностью интегрируется в состав России. Переходный период будет довольно сложный, но он не продлится дольше, чем в Крыму.

"Многие вещи в республике будут изменены на пути нашей интеграции в состав России", — сказал Бидевка.

Глава Народного совета предположил, что ДНР будет сложнее адаптироваться, чем Крыму, так как у республики есть своя восьмилетняя история независимости.