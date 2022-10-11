ВСУ нанесли артиллерийские удары по городам ДНР снарядами натовского калибра

Правительство ДНР сообщило о нанесении артиллерийских ударов по ДНР снарядами натовского калибра.

В своем официальном Telegram-канале представительство ДНР в СЦКК сообщило о восьми снарядах натовского калибра, выпущенных по Донецку со стороны украинской армии.

По данным представительства ДНР в 22.35 выпущено шесть снарядов калибра 152 мм в направлении Новобахмутовки. В 05.32 обстреляны города Орловка и Донецк. В 5.30 - нанесены удары по Червоногвардейскому району Макеевки.

США, Канада, Франция и Польша поставили десятки артиллерийских систем, которые активно применяются ВСУ для обстрела городов ДНР, в том числе и Донецка.