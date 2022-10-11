В Украине сообщили об атаке дронов на Ладыженскую ТЭС

Украинские власти сообщили об атаке дронов на Ладыженскую ТЭС в Винницкую область.

Власти Украины сообщили, что Ладыженская ТЭС в Винницкой области подверглась атаке российских дронов. Информация о разрушениях и возможных жертв уточняется.

В составе станции шесть энергоблоков мощностью 300 Мвт. Объект введен в эксплуатацию в 1970 году.