В своем канале Телеграм спикер Госдумы Вячеслав Володин указал, что приказами на теракты нынешний глава Украины поставил себя на одну доску с бывшим террористом №1.

В этой же записи фигурирует утверждение, что страны выделяющие деньги Киеву занимаются спонсорством терроризма. А с террористами договоров быть не может.

Володин подчеркнул, что сейчас граждане Украины являются заложниками нацистской политики Владимира Зеленского.

Также отмечено, что чаша терпения российской федерации уже переполнена, количесчтво терактов совершенных Украиной велико, больше ничего безнаказанно не пройдет.