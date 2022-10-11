Вячеслав Володин: Зеленский это современный Усама бен Ладен
2022-10-11
08:51
В своем канале Телеграм спикер Госдумы Вячеслав Володин указал, что приказами на теракты нынешний глава Украины поставил себя на одну доску с бывшим террористом №1.
В этой же записи фигурирует утверждение, что страны выделяющие деньги Киеву занимаются спонсорством терроризма. А с террористами договоров быть не может.
Володин подчеркнул, что сейчас граждане Украины являются заложниками нацистской политики Владимира Зеленского.
Также отмечено, что чаша терпения российской федерации уже переполнена, количесчтво терактов совершенных Украиной велико, больше ничего безнаказанно не пройдет.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
КГБ Беларуси: переломный момент в спецоперации произойдёт с ноября по февраль
Кадыров: Зеленский упустил шанс на перемирие между Россией и Украиной
Украинские телеграм-каналы: ПВО Украины не справляется с огромным количеством российских ракет и дронов-камикадзе
Прогнозы Владимира Жириновского на 2036 год — отсутствие пенсии и ограничение рождаемости
Новые ракетные удары по Украине, мощные взрывы во Львове, Хмельницкой и Киевской областях