Global Times: США стремятся извлечь максимальную выгоду из конфликта на Украине
2022-10-11
08:52
Китайское издание Global Times сообщает, что США стремятся извлечь из конфликта на Украине всестороннюю выгоду.
11 октября в китайском издании Global Times вышла статья в которой говорится, что Соединенные Штаты не заинтересованы в прекращении украинского конфликта, а наоборот всячески пытаются его разжечь. Истинные планы США на Украине заключаются в том, чтобы извлечь из конфликта всестороннюю выгоду, в частности, через ослабление Европы говорится в статье.
Издание считает, что в планы Вашингтона входит формирование гораздо более зависимой с точки зрения энергетики и безопасности Европы, привлечение в антироссийский лагерь большего числа стран. Китайская газета особо подчеркивает, что США всегда стремится строить из себя невинного в то время, как сами провоцируют до предела, а затем возлагают на другую сторону ответственность, если напряженность перерастает в кризис.
Опубликовано: Елена Калиновская
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