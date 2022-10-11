Минобороны Киргизии отказалось от участия в военных учениях ОДКБ «Рубеж-2022»

2022-10-11

10:23

Оборонное ведомство Киргизии приняло решение отказаться от военных учений ОДКБ в Таджикистане.

В пресс-центре Министерства обороны Киргизии заявили, что воинский контингент Вооруженных сил страны не будет принимать участия в военных учении Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Рубеж-2022». 

"Участие наших военнослужащих не планируется", — заявили в пресс-службе.

Оборонное ведомство не объяснило причин отказа. 

Ранее в пресс-службе ОДКБ рассказали о том, что в период с 10 по 21 октября в Таджикистане пройдут маневры с Коллективными силами быстрого развертывания. Общая численность участников составит около 1000 человек и свыше 300 единиц техники.

Опубликовано: Максим Алексеев







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