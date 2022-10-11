Стремоусов: ночные попытки ВСУ прорвать оборону на Херсонском направлении отбиты
2022-10-11
10:56
Как заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, ночные атаки вооруженных сил Украины успешно отражены.
По словам Стремоусова, ночью украинские военные предприняли попытку прорвать оборону российских подразделений в Херсонской области. Но все атаки вооруженных сил Украины были успешно отражены, враг был отброшен на прежние позиции.
Кроме этого, Украина предприняла попытку ракетного удара по Антоновскому мосту. Однако все угрозы были успешно нейтрализованы силами противовоздушной обороны.
Также сообщается, что вооруженные силы Украины в результате неудачных ночных атак понесли крупные потери в живой силе и технике.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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