Не на равных: в США проанализировали поддержку ЛГБТ- компаний после COVID

Несмотря на то, что закон обещает им поддержку, банки не очень охотно ее обеспечивали, что замедлило рост таких предприятий.

По словам исследователей, принадлежащие ЛГБТ малые предприятия получали средства для помощи в связи с COVID-19 реже, чем другие

В отчете, опубликованном Центром экономического развития ЛГБТ и Проектом исследований и продвижения движения, были проанализированы данные ежегодного опроса Федеральных резервных банков по кредитованию малого бизнеса, который впервые включал вопросы о личности ЛГБТ в 2021 году.

Эксперты сообщили USA TODAY, что "худшие экономические условия" в средних и малых предприятих, принадлежащих ЛГБТ, вредят им, когда приходит время подавать заявки на помощь в борьбе с COVID-19.

И это при том, что Конгресс заявил о "целевом финансировании для самых маленьких предприятий и предприятий, принадлежащих меньшинствам".

Заявки на получение кредита по Программе защиты зарплаты включали раздел, в котором предприятия могли сообщать о том, что они принадлежат женщинам, меньшинствам или ветеранам.

Но Администрация малого бизнеса, которая управляла кредитами по ГЧП, не включила раздел "для владельцев бизнеса, чтобы отличать свои предприятия от принадлежащих ЛГБТ", - говорится в заявлении SBA USA TODAY.

Даже если поставщики кредитов не дискриминировали предприятия из-за их связей с ЛГБТ, процент предприятий, которым было отказано в выдаче кредитов, указывает на скрытую системную экономическую дискриминацию, сказал Логан Кейси, исследователь политики в MAP. Как правило администрирования малого бизнеса может ослабить предубеждения ЛГБТ при кредитовании

В дополнение к ухудшению финансового состояния, принадлежащим ЛГБТ малым предприятиям с большей вероятностью отказывали в выдаче кредитов, потому что "кредиторы не одобряют финансирование таких предприятий".

Исторически сложилось так, что кредиторам было запрещено выдавать кредиты предприятиям, связанным с ЛГБТ, и этот прецедент все еще влияет на решения о предоставлении кредита, сказал Уотсон.

Они указали на правило, все еще действующее в бухгалтерских книгах SBA, согласно которому предприятия, получающие доход от продуктов или дисплеев "похотливого сексуального характера", не имеют права на получение кредитов.

Согласно отчету, принадлежащие ЛГБТ малые предприятия, участвовавшие в опросе Федеральных резервных банков, заявили, что им отказали из-за проблем с прибыльностью, плохого кредита или отсутствия документов о зарплате.

В целом банки были более склонны кредитовать более устоявшиеся и прибыльные предприятия, что увековечивает финансовую неустойчивость бизнеса в ЛГБТ- сообществах.