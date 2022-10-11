Мобилизованные сыграли сразу семь свадеб в центре подготовки в Омске

Мобилизованные жители Кузбасса сыграли сразу семь свадеб в военном учебном центре подготовки в Омске.

Пресс-служба Кемеровской области сообщила, что в Омске мобилизованные жители региона сыграли сразу семь свадеб.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев предложил гражданам, призванным в ряды российской армии в рамках частичной мобилизации, узаконить отношения со своими подругами.

Среди военнослужащих, проходящих военную подготовку в учебном центре в Омске, собрали списки желающих вступить в брак. Женщин, священника и работников ЗАГСа власти Кузбасса доставили в Омск для регистрации отношений.

Сергей Цивилев, пообщавшись с избранницами мобилизованных, подчеркнул, что девушки приехали не только узаконить свои отношения, но и вдохновить своих мужчин.