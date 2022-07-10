Европейский союз построит защищающий от российских шпионов бункер

Лидеры ЕС решили построить бункер стоимостью 8 миллионов евро, который сохранит государственные секреты от российских шпионов.

Издательство EUobserver заявляет, что европейские лидеры издали меморандум согласно которому страны-участницы Европейского союза построят защищённый от прослушки российских шпионов бункер в Брюсселе к 2024 году. Ориентировочная стоимость проекта составляет восемь миллиардов евро.

Помещение бункера будет полностью отключено от сети и оснащено сертифицированным НАТО изолирующим каркасом, каждый входящий в убежище будет проходить строжайшую проверку.