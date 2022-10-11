Вольфович: обстановка в Беларуси контролируется силовым блоком и лично Лукашенко

Секретарь белорусского Совета Безопасности Александр Вольфович утверждает, что ситуация на границах Беларуси не требует паники.

11 октября глава Совбеза Беларуси Александр Вольфович пообщался с журналистами, признав, что ситуация на белорусских границах действительно является напряжённой, однако поддаваться панике не стоит, поскольку Александр Лукашенко проводит регулярный мониторинг обстановки и лично контролирует безопасность республики.

Примечательно, что днём ранее сам Лукашенко также заявил, что обстановка у границ Беларуси не является чрезвычайно тяжёлой, а в Минобороны страны отметили, что планы белорусских военных направлены исключительно на оборону.