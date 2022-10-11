СМИ Украины сообщают о воздушной тревоге на всей территории страны

Украинские медиа сообщают о воздушной тревоге по всей территории страны. Прогремели взрывы в Кривом Роге, Павлограде, Одессе.

Средства массовой информации Украины сообщают о сигналах воздушной тревоги по все территории страны. В своем Telegram-канале газета "Страна.ua" рассказала о взрывах в Кривом Роге.

Украинский телеканал "Прямой" сообщает о взрывах в Одессе, Павлограде, Винницкой, Ровенской областях и других регионах.

Президент России Владимир Путин заявил на совещании Совета безопасности о планах нанесения массированных ударов по объектам украинской инфраструктуры.