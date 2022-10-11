Опытные эксперты уточнили, какой рыбой из российских водоемов можно отравиться

В одних видах опасно есть икру, но есть и полностью ядовитые. Специалисты также предостерегают от употребления в пищу рыб из грязных водоемов.

Оказывается, в списке ядовитых рыб есть не только известная фугу из Японии. В реках России тоже есть виды рыб, которыми можно отравиться. Чтобы этого не случилось, нужно знать, какие из них можно есть, а какие не стоит.

Все они - из семейства карповых, живут в реках. И опасны они не весь год, а лишь в период нереста. О каких рыбах идет речь?

Усач обыкновенный

Он обитает в южных районах России. Это крупная рыба, ее ловят донными снастями. Икра усача ядовита, ее не едят даже другие обитатели рек. Не стоит рисковать и человеку: икру нужно без колебаний выбросить, а брюшную полость хорошо очистить от черной пленки. После этого тушку хорошо промыть и только потом готовить.

Маринка

И эта рыба живет в реках юга России. Она довольно редкая, и у нее также ядовита икра в период нереста. Черная пленка в брюшной полости - тоже. Перед приготовлением с маринкой нужно произвести те же действия, как и с усачом.

Монгольский осман

Этот вид встречается в высокогорных озерах и реках Алтая. В отличие от усача и маринки, у османа в период нереста ядовиты не только икра с черной пленкой - мясо тоже непригодно в пищу.

Термическая обработка положения не спасет: токсин не разрушится ни при жарке, ни при варке. Отравиться османом могут как люди, так и животные. Потому местные жители, поймав османов, закапывают их в землю, чтобы домашний скот их случайно не съел.

Кроме этих рыб, рискованно есть и тех, что пойманы в загрязненном тяжелыми металлами или пестицидами водоемах.