В ЛНР украинские войска выбиты из двух населенных пунктов
2022-10-11
12:35
Командир "Русского легиона" сообщил, что подразделения ВСУ выбиты из двух населенных пунктов в ЛНР. Линия соприкосновения отодвинута.
Командир "Русского легиона" Сергей Фомченко рассказал, что подразделения ВСУ выбиты из двух населенных пунктов в ЛНР. Захват населенных пунктов, ранее контролируемых противником, отодвинул линию соприкосновения.
"Наши силы атаковали подразделения ВСУ в населенных пунктах Терны и Новосадовое, выбив их оттуда", — пояснил Фомченко.
Сергей Фомченко пояснил, что подразделения ЛНР перешли к активной обороне, не давая украинской армии выйти на дорогу между Кременной и Сватово.
Опубликовано: Максим Алексеев
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