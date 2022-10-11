В ЛНР украинские войска выбиты из двух населенных пунктов

2022-10-11

12:35

Командир "Русского легиона" сообщил, что подразделения ВСУ выбиты из двух населенных пунктов в ЛНР. Линия соприкосновения отодвинута.

Командир "Русского легиона" Сергей Фомченко рассказал, что подразделения ВСУ выбиты из двух населенных пунктов в ЛНР. Захват населенных пунктов, ранее контролируемых противником, отодвинул линию соприкосновения. 

"Наши силы атаковали подразделения ВСУ в населенных пунктах Терны и Новосадовое, выбив их оттуда", — пояснил Фомченко.

Сергей Фомченко пояснил, что подразделения ЛНР перешли к активной обороне, не давая украинской армии выйти на дорогу между Кременной и Сватово.

Опубликовано: Максим Алексеев







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