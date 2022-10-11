Фалеев: ракетные удары РФ по инфраструктуре Украины парализуют тыл ВСУ
2022-10-11
12:49
Бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев рассказал о последствии частых ракетных ударов армии РФ по украинским территориям.
Во вторник экс-заместитель министра чрезвычайных ситуаций России Михаил Фалеев сообщил, что новая тактика российской спецоперации с регулярными ракетными обстрелами украинской инфраструктуры является максимально эффективной несмотря на то, что многие из повреждённых в Украине объектов подлежат ремонту.
По словам Фалеева, если Россия продолжит атаковать критические объекты украинской инфраструктуры, то это парализует тыл вооружённых сил Украины, занятый починкой и охраной объектов в участках обстрелов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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