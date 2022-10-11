Верховный шаман поблагодарил коллег за общий обряд в поддержку российской армии

Кара-оол Дапчун-оол поблагодарил всех шаманов России за проведенные обряды в поддержку российских военных.

В своем аккаунте ВКонтакте верховный шаман России Кара-оол Дапчун-оол поблагодарил коллег за проведенный общий обряд в поддержку российской армии.

"Шаманы России вы все молодцы! Провели очень нужный обряд, чтобы наши воины были неуязвимы от пуль и прочей опасности", - написал он в своем аккаунте ВКонтакте.

Общий обряд в защиту Отечества был проведен 9 октября в 9 часов утра по московскому времени. В нем приняли участие шаманы из всех регионов России.

Кара-оол Дапчун-оол был избран верховным шаманом России в 2018 году. Такое решение принял съезд шаманов, который собирался в Туве.