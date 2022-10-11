Минобороны РФ: Россия продолжила ракетный обстрел Украины, достигнув всех целей

2022-10-11

13:08

11 октября Министерство обороны России сообщило о возобновлении ракетного обстрела Украины.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что 11 октября российские ракетные войска продолжили массированный ракетный обстрел Украины, нанеся удары высокоточным оружием по украинским объектам энергетической инфраструктуры и военным центрам управления ВСУ.

По данным Минобороны РФ, в результате второго дня ракетных ударов по украинским территориям все поставленные цели были успешно поражены.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: