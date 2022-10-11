Минобороны РФ: Россия продолжила ракетный обстрел Украины, достигнув всех целей
2022-10-11
13:08
11 октября Министерство обороны России сообщило о возобновлении ракетного обстрела Украины.
Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что 11 октября российские ракетные войска продолжили массированный ракетный обстрел Украины, нанеся удары высокоточным оружием по украинским объектам энергетической инфраструктуры и военным центрам управления ВСУ.
По данным Минобороны РФ, в результате второго дня ракетных ударов по украинским территориям все поставленные цели были успешно поражены.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: Россия продолжила ракетный обстрел Украины, достигнув всех целей
ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородской области, 2000 человек остались без света
Стремоусов: ночные попытки ВСУ прорвать оборону на Херсонском направлении отбиты
Борец с корупцией Бородин призвал признать Ветлицкую иноагентом за её антироссийские высказывания
Украинские телеграм-каналы: ПВО Украины не справляется с огромным количеством российских ракет и дронов-камикадзе