Санитар сада: опытные дачники объяснили, почему не надо прогонять сороку с участка

Многие опасаются, что прожорливая птица нанесет вред урожаю, но от нее есть и очевидная польза.

Сорока в саду - невеликая радость для хозяев участка. И чаще всего они ведут активную борьбу с этой хитрой и прожорливой птицей.

Но нужно знать, что от нее есть и немалая польза. Сорока активно охотится на садовых вредителей: саранча и слизни для нее одно из лучших лакомств.

Также она имеет очень быструю реакцию, потому для сороки поймать мышь - плевое дело. А для сада-огорода отсутствие грызунов - большой плюс.

Если на участок заползла змея, птица справится и с ней.

Потому опытные дачники не прогоняют сорок с придомовых участков. Они понимают: одно-два поклеванных яблока или даже плода томата - мелочь по сравнению с той пользой, которую можно получить от подобного соседства.