Санитар сада: опытные дачники объяснили, почему не надо прогонять сороку с участка
2022-10-11
13:13
Многие опасаются, что прожорливая птица нанесет вред урожаю, но от нее есть и очевидная польза.
Сорока в саду - невеликая радость для хозяев участка. И чаще всего они ведут активную борьбу с этой хитрой и прожорливой птицей.
Но нужно знать, что от нее есть и немалая польза. Сорока активно охотится на садовых вредителей: саранча и слизни для нее одно из лучших лакомств.
Также она имеет очень быструю реакцию, потому для сороки поймать мышь - плевое дело. А для сада-огорода отсутствие грызунов - большой плюс.
Если на участок заползла змея, птица справится и с ней.
Потому опытные дачники не прогоняют сорок с придомовых участков. Они понимают: одно-два поклеванных яблока или даже плода томата - мелочь по сравнению с той пользой, которую можно получить от подобного соседства.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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