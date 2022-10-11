ВС РФ нанесли удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины
2022-10-11
13:19
В Министерстве обороны РФ сообщили о продолжении нанесения массированных ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины.
11 октября официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга оборонного ведомства сообщил, что служащие ВС РФ продолжили наносить высокоточные удары по объектам военного управления и системы энергетики по всей территории Украины.
Конашенков добавил, что все поставленные командованием цели были успешно выполнены российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине за минувшие сутки.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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